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Premier Lig'den ilginç uygulama

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Premier Lig'den ilginç uygulama

İngiltere, koronavirüs nedeniyle futbola verilen arayı kısa tutmak için her yolu deniyor.

Ada'da maçları 30 Nisan'a kadar erteleyen federasyon, daha sonra ise "Sadece güvenli ortam olunca ligler başlayacak" açıklamasını yapmıştı

İngiltere, teknolojinin yardımıyla maçları seyircili oynatmayı planlıyor. Premier Lig yönetimi, ligler başladığında bir cep telefonu uygulamasıyla, koronavirüs testinin negatif çıktığını ispatlayan taraftarlara bilet satacak.

Premier Lig yönetimi, "Sağlık pasaportu" adını verdikleri bu uygulamayı hayata geçirmek için teknoloji şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

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