Premier Lig'de tarihi skor

İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City Southampton'ı 9-0 yenerek tarih yazdı

İngiltere Premier Lig’in 10. hafta açılış maçında Leicester City, Southampton'ı deplasmanda 9-0 yenerek 24 yıl sonra Premier Lig'deki en farklı galibiyet rekoruna ortak oldu.

City ayıca ligin en farklı deplasman galibiyetine imza attı.

Southampton'lıRyanBertrand 12. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmada JamieVardy ve AyozePerez hat-trick yaptı.

Leicester City forması giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

St. Mary's Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 10. dakikada Ben Chilwell, 17. dakikada YouriTielemans, 19 ve 39. dakikalarda AyozePerez ve 45. dakikada JamieVardy'nin attığı gollerle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Southampton'da RyanBertrand maçın 12. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıyada hızlı başlayan Leicester City'de AyozePerez 57. dakikada 3. golünü atarak "hat-trick" yaptı. Bu golden 1 dakika sonra JamieVardy maçtaki 2. golünü attı. James Maddison 85. dakikada farkı 8'e çıkarırken, 90 2. dakikada Vardy penaltıdan kendisinin 3'üncü, takımının 9. golünü atarak skoru belirledi.

Leicester City bu galibiyetin ardından ligde puanını 20'ye çıkartırken, Southampton 8 puanda kaldı.

MANCHESTER UNİTED'IN REKORU KIRILDI

Premier Lig tarihinin en farklı galibiyet rekoru, 1994-1995 sezonunun Mart ayında IpswichTown'ı 9-0'lık skorla geçen Manchester United'ın elindeydi. Leicester City bu skorun ardından hem bu rekoru egale etmiş, hem de lig tarihinin en farklı deplasman galibiyetinin altına imzasını atmış oldu.

BİREYSEL İSTATİSTİKLER

Premier Lig tarihinde 90 dakika içerisinde aynı takımdan iki oyuncunun birden hat-trick yaptığı sadece 2 maç var. Bunu ilk başaran ikili 2003 senesinde Arsenal forması altında Robert Pires ve JermainePennant, diğer ikili ise bu maçın ardından JamieVardy ve AyozePerez oldu. Tarihleri farklı olsa da bu iki rekorun ortak özelliği ise, rakibin Southampton olması.