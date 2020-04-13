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Premier Lig'de sezonun tamamlanması için yeni öneri

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Premier Lig'de sezonun tamamlanması için çözüm arayışı sürüyor. İngiltere Futbol Federasyonu'nun, antrenmanların St George's Park'ta yapılmasını, maçların ise seyircisiz bir şekilde Wembley Stadyumu'nda oynanmasını önerdiği iddia edildi

Premier Lig'de sezonun tamamlanması için yeni öneri

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig'de sezonun tamamlanması için yeni önerileri gündeme getirdiği belirtiliyor.

İngiliz The Times'ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, maçların Wembley Stadyumu'nda oynanması seçenekler arasında.

Böylece, kısıtlamalar hafifletildikten sonra şehirler arasındaki seyahatler de sınırlı kalacak. Hem zamandan tasarruf edilmiş, hem de sosyal etkileşim azalmış olacak. Ancak habere göre taraftarların bu karşılaşmalarda tribünlere alınması beklenmiyor.

The Times'a konuşan yetkili, "Karantinanın uzunluğunu ve kısıtlamalardan ne zaman kurtulacağımızı öğrendiğimizde hangi seçeneklerin mümkün olduğunu görebileceğiz" dedi.

Takımlara antrenman için de 228 odaya sahip St George's Park Ulusal Futbol Merkezi'nin önerileceği belirtiliyor. Merkezde 5'i ışıklandırılmış 13 saha bulunuyor.

Maç ve antrenman alanlarının birbirine uzaklığı ise 222 kilometre....

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