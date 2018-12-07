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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Prandelli, 8 yıl sonra Serie A'ya döndü

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Prandelli, 8 yıl sonra Serie A'ya döndü
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İtalya Kupası'nda Serie C takımlarından Virtus Entella'ya penaltılarla elenen Genoa, teknik direktör Juric'in görevine son verdi.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Cesar Prandelli, Genoa'ya giderek yeni takımıyla sözleşme imzaladı. Son olarak Al Nasr takımında görev yapan 61 yaşındaki teknik adam, 8 yıl sonra Serie A'ya dönmüş oldu.

Prandelli, Fiorentina ile yakaladığı başarı sonrasında İtalya milli takımında da görev yapmıştı. İtalya liginde 8 maçtır kazanamayan Genoa, 15 puanla 14'üncü sırada yer alıyor. 

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