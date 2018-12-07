Prandelli, 8 yıl sonra Serie A'ya döndü

İtalya Kupası'nda Serie C takımlarından Virtus Entella'ya penaltılarla elenen Genoa, teknik direktör Juric'in görevine son verdi.
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Cesar Prandelli, Genoa'ya giderek yeni takımıyla sözleşme imzaladı. Son olarak Al Nasr takımında görev yapan 61 yaşındaki teknik adam, 8 yıl sonra Serie A'ya dönmüş oldu.
Prandelli, Fiorentina ile yakaladığı başarı sonrasında İtalya milli takımında da görev yapmıştı. İtalya liginde 8 maçtır kazanamayan Genoa, 15 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.