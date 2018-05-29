Portekiz, Tunus karşısında 2-0'ı koruyamadı

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçlarda Portekiz ile Tunus 2-2 berabere kaldı, Fransa ise İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-0 yendi

Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlardan son Avrupa şampiyonu Portekiz, Tunus'u Braga kentiyle aynı adı taşıyan statta konuk etti.

Beşiktaşlı Pepe ve Ricardo Quaresma'nın ilk 11'de sahaya çıktığı Portekiz Milli Takımı, Andre Silva'nın 22 ve Joao Mario'nun 34. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Müsabaka, Tunuslu Anice Badri'nin 39 ve Fahreddin Ben Youssef'in 64. dakikadaki golleriyle 2-2 sonuçlandı.

2018 Dünya Kupası'na katılacak ekiplerden Fransa ise başkent Paris'teki Stade de France'ta İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırladı.

Fransa, Olivier Giroud'nun 40 ve Nebil Fekir'in 44. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.