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Portekiz öldü öldü dirildi

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Portekiz öldü öldü dirildi
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2018 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'ndaki son maçta İran ile Portekiz, karşı karşıya geldi. 

Saransk şehrindeki Mordovia Arena'da oynanan bu nefes ve son dakikaları nefes kesen mücadele 1-1 sonuçlandı. 

Portekiz 45. dakikada Quaresma'nın mükemmel golüyle 1-0 öne geçti. Ardından Ronaldo, 53'te kullandığı penaltıyı kaçırarak farkı 2'ye çıkarma şansını kaçırdı. 

Mücadelenin son dakikalarına doğru Fas baskıyı artırdı ve hakemin VAR kararıyla bir penaltı kazandı. 90. dakikada penaltıdan golü atan Karim Ansarifard, beraberliği sağladı. 

Karşılaşmanın son anlarında ise İran yüzde yüzlük bir gol fırsatını değerlendiremeyince 4 puanla turnuvaya veda etti. Puanını 5'e yükselten Portekiz ise İspanya'nın ardından grubu ikinci sırada bitirerek adını bir üst tura yazdırdı.

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