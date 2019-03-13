Polonyalı forvetler Avrupa'yı sallıyor

Avrupa futbolunda son 10 yıldır Polonyalı forvetlerin rüzgarları esiyor. Lewandowski ile başlayan bu rüzgar Milik ve son olarak Piatek ile devam ediyor

Geçtiğimiz yaz Serie A takımlarından Genoa, Cracovia Krakow’dan 4,5 milyon Euro’ya Piatek’i sessiz sedasız kadrosuna katmıştı. Ancak gösterdiği performansla İtalya macerası oldukça sesli başladı. Genoa formasıyla attığı 13 gol ile sadece 6 ay sonra Milan’a 35 milyon Euro'ya transfer oldu. İtalya deviyle 9 maçta 8 gol atan Piatek, Milan’ın da yükselişinde önemli bir pay sahibi.

Genoa Başkanı Enrico Preziosi ise Piatek’in bu formunun kendisini şaşırtmadığını söylüyor:

“Piatek’in gösterdiği performansa şaşırmadım. Milan gibi daha çok hücumu düşünen takımda Genoa’ya göre çok daha fazla gol şansı bulacaktır. Bir sezonda 35 gol atabilir.”

Şu anda Serie A’da 19 golle Cristiano Ronaldo ile gol krallığında 2. sırada bulunan Piatek, Polonya’nın süperstarı Lewandowski’nin veliahtı olarak gösteriliyor.

Serie A’da Piatek haricinde bir Polonyalı golcü daha İtalya’da adından söz ettiriyor. Napoli’nin başarılı forveti Arkadiusz Milik…

2016 yılında Higuain’in Juventus’a transfer olmasından sonra Napoli, Arjantinli golcünün boşluğunu Milik ile doldurmaya karar verdi. Ajax forması ile 75 maçta 47 gol atan yıldız futbolcu 32 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Napoli’ye transfer oldu. Napoli kariyerine de fırtına gibi başlayan Milik geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalmıştı. Napoli’deki ilk iki sezonunda sakatlıklardan dolayı beklenen performansı bir türlü gösteremeyen Milik, bu sezon Ancelotti ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Serie A’da attığı 14 golle Napoli’nin en golcü ismi olan Polonyalı forvet, sakatlıkları da ardında bırakmış gözüküyor. Milik’in bu performansı hem Napoli için hem de Polonya Milli Takımı için oldukça sevindirici.

Chievo’da forma giyen 23 yaşındaki Mariusz Stepinski de Piatek ve Milik kadar olmasa da bu yıl iyi bir performans sergiliyor. Geçen yıl kiralık olarak forma giydiği Chievo’ya bu yıl 2,5 milyon Euro bonservisle transfer olan Stepinski 26 maçta 6 gol attı. Chievo şu an Serie A’da küme düşmeye en büyük aday ancak Stepinski gösterdiği performansla daha iyi bir transfer yapabilir.

Son 10 yılda hem Polonya’da hem de dünya futboluna damga vuran Robert Lewandowski dünyanın en iyi forvetleri arasında. Bayern Münih’in geçtiğimiz hafta Wolfsburg ile oynadığı maçta attığı 2 golle Bundesliga tarihinde 197 golle en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunun sahibi oldu. Hedefinin daha çok rekor kırmak olduğunu söyleyen Lewandowski, Bayern Münih'in de son kulübü olabileceğini söyledi.

İspanya, İtalya gibi milli takımlar forvet sıkıntısı yaşarken Polonya üç tane üst düzey forvet oyuncusuna sahip. Yeni jenerasyonuyla büyük turnuvalara abone haline gelen Polonya'da birçok yetenekli futbolcu da Avrupa kulüplerinin radarında.

Ayrıca yıllarca Alman Milli Takımı’nın hücum hattını oluşturan Miroslav Klose ve Lukas Podolski’nin Polonya asıllı olduğunu unutmamak lazım…