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Polonya'da lig 29 Mayıs'ta başlayacak

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Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen lig maçlarının 29 Mayıs'ta başlayacağı duyuruldu

Polonya'da lig 29 Mayıs'ta başlayacak

Ülkenin başbakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ertelenen birinci lig karşılaşmalarının 29 Mayıs'tan itibaren tekrar başlayacağı kaydedildi.

Salgın nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan ligde 26 hafta sonunda 51 puan toplayan Legia Varşova, en yakın rakibi Piast'ın 8 puan önünde zirvede bulunuyor.

Maçlar seyircisiz olarak başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan, 29 Mayıs itibarıyla devam edeceği açıklanan Polonya Ligi'nde takvim belli oldu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Spor Bakanı Danuta Dmowska-Andrzejuk ile yaptığı basın toplantısında futbol liglerinin devamına ilişkin karar alındığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından PKO Bank Polonya Ekstralasa Yönetim Kurulu, ligin hangi tarihten itibaren devam edeceğine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından ligin resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan Ekstralasa Yönetim Kurulu Başkanı Marcin Animucki, liglerin 29 Mayıs tarihinden itibaren seyircisiz olarak devam edeceğini bildirdi.

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