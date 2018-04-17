Pogba satış listesine konuluyor

Paul Pogba'nın Manchester United'dan ikinci kez ayrılmaya çok yakın olduğu iddia edildi. İngiltere'de Teknik Direktör Jose Mourınho'nun gözünden düşen Fransız yıldızın sezon sonunda satış listesine konulacağı konuşuluyor

Paul Pogba'nın sezon sonunda Manchester United'dan ayrılma ihtimali ortaya çıktı.

İngiltere'nin Daily Mail gazetesi, 16 yaşında kulübün alt yapısına gelen Fransız oyuncunun ikinci kez United'dan ayrılacağını iddia etti.

Jose Mourunho ile zaman zaman problemler yaşayan Pogba'nın Portekizli teknik adamın gözünden düştüğü ve sezon sonunda satış listesine konacağı yazıldı.

16 yaşında Fransa'nın Le Havre takımından olaylı bir şekilde Manchester akademiye transfer edilen 1,90'lık futbolcu burada bir çok kupa kazanmıştı.

Dönemin Teknik Direktörü Alex Ferguson tarafından yeterli görülmeyen Pogba, Juventus'a transfer oldu ve İtalya'da harikalar yarattı.

Çizme'de 4 sezon üst üste Lig şampiyonluğu yaşayan yıldız isim, 2 kez de İtalya kupasını kazandı.

Juventus'ta gösterdiği performansla Dünya futbolunu büyüleyen Pogba, 105 milyon Avroluk rekor transfer bedeliyle eki takımı Manchester United'a geri dönmüştü.