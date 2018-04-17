banner107
Gönyeli, Süper Lig kapısını araladı
Gönyeli, Süper Lig kapısını araladı
5 0
Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor
Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor
104 0
57 0
Bademin 9 önemli faydası
Bademin 9 önemli faydası
68 0
Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün
Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün
63 0
Mağusa’nın ağası Çanakkale
Mağusa’nın ağası Çanakkale
290 0
Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı
Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı
81 0
Kartal geç uyandı
Kartal geç uyandı
48 0
banner82
banner147

Pogba satış listesine konuluyor

banner27

Paul Pogba'nın Manchester United'dan ikinci kez ayrılmaya çok yakın olduğu iddia edildi. İngiltere'de Teknik Direktör Jose Mourınho'nun gözünden düşen Fransız yıldızın sezon sonunda satış listesine konulacağı konuşuluyor

Pogba satış listesine konuluyor
banner137

Paul Pogba'nın sezon sonunda Manchester United'dan ayrılma ihtimali ortaya çıktı.

İngiltere'nin Daily Mail gazetesi, 16 yaşında kulübün alt yapısına gelen Fransız oyuncunun ikinci kez United'dan ayrılacağını iddia etti.

Jose Mourunho ile zaman zaman problemler yaşayan Pogba'nın Portekizli teknik adamın gözünden düştüğü ve sezon sonunda satış listesine konacağı yazıldı.

16 yaşında Fransa'nın Le Havre takımından olaylı bir şekilde Manchester akademiye transfer edilen 1,90'lık futbolcu burada bir çok kupa kazanmıştı.

Dönemin Teknik Direktörü Alex Ferguson tarafından yeterli görülmeyen Pogba, Juventus'a transfer oldu ve İtalya'da harikalar yarattı.

Çizme'de 4 sezon üst üste Lig şampiyonluğu yaşayan yıldız isim, 2 kez de İtalya kupasını kazandı.

Juventus'ta gösterdiği performansla Dünya futbolunu büyüleyen Pogba, 105 milyon Avroluk rekor transfer bedeliyle eki takımı Manchester United'a geri dönmüştü.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.