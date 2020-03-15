banner411
banner69
Sessiz derbide gol sesi de yok
Sessiz derbide gol sesi de yok
6 0
Cezaevi önünde çıkan olaylara polisten tutuklama
Cezaevi önünde çıkan olaylara polisten tutuklama
228 0
 
“Çiçekçilik ayrı bir sanattır”
“Çiçekçilik ayrı bir sanattır”
35 0
Saadet Alas yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı
Saadet Alas yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı
152 0
Kentlerde sokaklar boşaldı
Kentlerde sokaklar boşaldı
107 0
Nefes kesen yarışa zorunlu ara
Nefes kesen yarışa zorunlu ara
23 0
Faruk sahalara döndü
Faruk sahalara döndü
164 0
banner374

Pogba'dan anlamlı hareket

banner27

Manchester United'ın Fransız oyuncusu Paul Pogba, Koronavirüs'ten etkilenen çocuklar için bağış kampanyası başlattı

Pogba'dan anlamlı hareket

Koronavirüs spor dünyasını da olumsuz etkilendi. Birçok organizasyon iptal oldu, Avrupa'nın önde gelen ligleri ertelendi.

Tüm bu olumsuzlukların arasında Paul Pogba, anlamlı bir hareketin öncüsü oldu. Manchester United'in Fransız oyuncusu, Koronavirüs'ten etkilenen çocuklar için bağış kampanyası başlattı.

Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyada kısa sürede 33 bin dolardan fazla para toplandı. Kendisinin de yardım sözü verdiği kampanyada toplanan miktar çocuklar yararına UNICEF'e bağışlanacak.

Ayak bileğinden sakatlık yaşayan Pogba, United forması ile en son 4-1 kazandıkları Newcastle United maçında forma giymişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.