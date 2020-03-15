Pogba'dan anlamlı hareket

Manchester United'ın Fransız oyuncusu Paul Pogba, Koronavirüs'ten etkilenen çocuklar için bağış kampanyası başlattı

Koronavirüs spor dünyasını da olumsuz etkilendi. Birçok organizasyon iptal oldu, Avrupa'nın önde gelen ligleri ertelendi.

Tüm bu olumsuzlukların arasında Paul Pogba, anlamlı bir hareketin öncüsü oldu. Manchester United'in Fransız oyuncusu, Koronavirüs'ten etkilenen çocuklar için bağış kampanyası başlattı.

Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyada kısa sürede 33 bin dolardan fazla para toplandı. Kendisinin de yardım sözü verdiği kampanyada toplanan miktar çocuklar yararına UNICEF'e bağışlanacak.

Ayak bileğinden sakatlık yaşayan Pogba, United forması ile en son 4-1 kazandıkları Newcastle United maçında forma giymişti.