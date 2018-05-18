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Platini'den tarihi itiraf

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UEFA eski Başkanı Micheal Platini, 1998 Dünya Kupası'nda Fransa ve Brezilya'nın finalden önce karşı karşıya gelmemeleri için hile yaptığını itiraf etti

Platini'den tarihi itiraf
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Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'equipe'te yer alan habere göre Platini bu final için çeşitli hesaplamalar yaptıklarını söyledi. 98 Dünya Kupası'nın finalinde ise Fransa, Brezilya'yı 3-0 mağlup etmişti.

Platini, 98 Dünya Kupası ile ilgili tarihi itiraflarda bulunurken kura çekimi öncesi Brezilya ve Fransa'nın karşılaşmamaları için ayarlamalar yapıldığını söyledi. Kura çekimi öncesinde yapılan hesaplamalarla birlikte, Fransa C Grubu'nda, Brezilya ise A Grubu'nda yer almıştı. İki takımın da gruplarını ilk sırada bitirmeleri durumunda final maçından önce karşılaşmalarının önüne geçilmiş oldu.

İki takım finalde karşı karşıya gelirken, Fransa rakibi Brezilya'yı Zidane(2) ve Petit'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek Dünya şampiyonu olmuştu.

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