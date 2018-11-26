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Pique'ye 48 bin avroluk trafik cezası

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Pique'ye 48 bin avroluk trafik cezası
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İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique, "Trafik güvenliğini tehdit etmek" suçundan 48 bin avro para cezası aldı.

Ehliyetindeki ceza puanlarını doldurmasına rağmen geçen ağustos ayında aracını kullanırken yakalanan Pique, mahkemeye çıktı.

Pique, Barcelona 27 numaralı mahkemede görülen davada, "Trafik güvenliğini tehdit etmek" suçundan verilen 48 bin avroluk para cezasını kabul etti.

Ehliyetine el konulan ve mahkemeye avukatı ile birlikte gelen Barcelonalı futbolcu, 10 dakika süren duruşmanın ardından, bina çıkışında bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.

Yıldız futbolcu, 3 yıl önce de Barcelona kentinde gece geç saatlerde arabasına ceza kesmeye çalışan yerel polis memurlarına karşı geldiği için 10 bin 500 avro para cezası almıştı.

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