Petra ceza almayacak

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Mali işlerden Sorumlu 2. başkanı ve İsveç Federasyon Başkanı PetraSörling'in KKTC'ye yaptığı ziyaret ile ilgili Kıbrıs Rum Kesiminden Masa Tenisi Sevdalıları isimli derneğin, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF)'na yaptığı şikayet sonuçsuz kaldı. “Konu ile ilgili kendisinden açıklama istenen PetraSörling gerekli yanıtı iki hafta önce ITTF Yürütme Komitesi'ne verdi.Aradan geçen sürede bir haber çıkmamasını bu konunun kapanması olarak değerlendiren Petra Kuzey Kıbrıs'a sevgi ve selamlarını gönderdi.

PetraSörling’in KKTC'ye Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu'nun davetlisi olarak gelmediği, White Bank Lefkoşa Veteranları Derneği Başkanı Fadıl Olguner'in davetli misafiri olarak geldiği anlaşılınca, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu konuyu kapattı.