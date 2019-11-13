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Pereira'ya hapis şoku

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Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü VitorPereira, Yunanistan'da hakaret ve maçın normal akışını bozma amacıyla oyun alanına girmesi suçlarıyla 8 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı

Pereira'ya hapis şoku

Yunan basınında çıkan haberlere göre Pereira, Yunanistan'da Olympiakos futbol takımının başında iken Panathinaikos ile oynanacak maç öncesi çıkan olaylara sebebiyet vermesi nedeniyle mahkeme tarafından suçlu bulundu.

2015 yılında başkent Atina'da Panathinaikos karşılaşması öncesi sahaya giren Portekizli teknik adam, Panathinaikos taraftarlarının bulunduğu "Gate 13" tribününe karşı elleriyle ''gelin'' işareti yapmış, ardından taraftarlar sahaya inerek, futbolcuları ve teknik adamları kovalamıştı.

Dün sonuçlanan davada Atina Ceza Mahkemesi, Pereira'ya hakaret ve maçın normal akışını bozma amacıyla oyun alanına girmesi suçlarıyla 8 ay tecilli hapis cezası verdi.

Yunanistan'da yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Pereira, şu anda Çin'in Shanghai SIPG ekibini çalıştırıyor.

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