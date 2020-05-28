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Paul Pogba için dev takas

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Paul Pogba için dev takas

Real Madrid’in, Paul Pogba aşkı bitmiyor. İngiliz basınında yer alan habere göre Los Galacticos, Fransız yıldız için çılgın bir teklife hazırlanıyor.

27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Başkent ekibi, Manchester United’a takas önerisinde bulunacak.

İngiliz kulübüne yapılacak teklifte 4 oyuncunun yer alacağı ifade edildi. Real Madrid beklentileri bir türlü karşılayamayan James Rodriguez’i, United’a göndermeyi planlıyor.

Takasta adı geçen diğer futbolcular ise Martin Odegaard, Lucas Vazquez ve Brahim Diaz.

Real Madrid'in, Paul Pogba transferinde önündeki tek engel ise M. United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer.

Fransız yıldızın gönderilmesini istemeyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncuyu tekrar takımın vazgeçilmez ismi yapmayı hedefliyor.

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