Parma puan silme cezasıyla kurtardı

Şike yaptıkları iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Parma'nın cezası belli oldu. İtalya Federal Mahkemesi, Parma'nın Serie A'da kalmasına karar verirken sezona -5 puanla başlamasına hükmetti

Geçen sezon Serie B'yi ikinci sırada tamamlayarak üç yıl aranın ardından yeniden Serie A'ya dönen Parma'ya İtalyan Federal Mahkemesi'nden müjdeli haber geldi.

Serie B'de şike yaptıkları gerekçesiyle savcılık tarafından Serie A'da oynama hakkının elinden alınması talebiyle mahkemeye sevk edilen Sarı Lacivertliler'in ligde kalmasına karar verildi.

İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada Parma'nın gelecek sezona -5 puanla başlayacağı kaydedildi.

Öte yandan takımın oyuncularından Emanuele Calaio ise şikeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 2 yıl profesyonel maçlardan men ve 20 bin euro para cezasına

çarptırıldı.