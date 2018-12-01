banner107
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
1 0
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
14 0
“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
20 0
Naylon poşetler artık paralı
Naylon poşetler artık paralı
74 0
Yusuf Hüdan için yarışacaklar
Yusuf Hüdan için yarışacaklar
24 0
Karşıyaka göze geldi
Karşıyaka göze geldi
233 0
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
73 0
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
61 0
banner82

Palermo 10 avroya satıldı

banner27

İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Palermo, 10 avro karşılığında merkezi Londra'da bulunan Mepal şirketine satıldı

banner210
Palermo 10 avroya satıldı
banner215

1900 yılında kurulan Palermo'nun internet sitesine yazdığı mektupla taraftarlara seslenen kulüp sahibi Maurizio Zamparini, 10 avroluk sembolik bir fiyat karşılığında tüm hisselerini Londra merkezli Mepal şirketine sattığını duyurdu.

Kulübün menfaatleri için söz konusu satış işleminin gerçekleştiğini vurgulayan 77 yaşındaki iş adamı, söz konusu şirketin, 22,8 milyon avroya ulaşan borçları ödemeyi taahhüt ettiğini, yeni stat ve antrenman tesisi yapımı için hazırlıklara başlayacağını duyurdu.

Palermo'yu 2002'de satın alan Maurizio Zamparini, 30 yıllık aranın ardından 2004-05 sezonunda kulübü Serie A'ya taşımıştı.

Edinson Cavani, Paulo Dybala ve Javier Pastore gibi yıldız oyuncuların bir dönem formasını giydiği Palermo, Serie B'de 13 hafta sonunda 26 puanla lider konumda bulunuyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.