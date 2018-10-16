Paco Alcacer durdurulamıyor

Sezon başında Barcelona'dan Borussia Dortmund'a kiralanan İspanyol golcü Paco Alcacer, Alman temsilcisi ile çıktığı 4 maçta 7 gol attı. Alcacer, milli takımda da gollerine devam ediyor.

Paco Alcacer, son haftaların en formda golcüsü... Barcelona'da beklentilere karşılık veremeyen ve Borussia Dortmund'a kiralanan İspanyol santrafor, bu sezon bam başka bir kimliğe büründü.

Alman temsilcisi ile 4 maça çıkan 25 yaşındaki golcü, 7 kez ağları havalandırdı. Geçen hafta Augsburg maçında, 59'uncu dakikada oyuna giren Alcacer, karşılaşmada 3 gol atmıştı.

İspanyol yıldız, başarılı performansını milli takımda da sürdürüyor. Paco Alcacer, Uluslar Ligi A Grubun'da oynanan İspanya-İngiltere karşılaşmasında ülkesi adına 1 gol atmayı başardı.

Son 5 karşılaşmada 8 kez fileleri havalandıran İspanyol futbolcu, geçen sezon Barcelona formasıyla 23 maçta 5 gol sevinci yaşamıştı.