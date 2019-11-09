Ozan’ın golü galibiyete yetmedi

Schalke 04, Bundesliga'nın 11. haftasında sahasında karşılaştığı FortunaDüsseldorf ile 3-3 berabere kaldı. Milli futbolcu Ozan Kabak, 67. dakikada rakip fileleri havalandırırken, Schalke formasıyla iki haftada ikinci golünü kaydetti

Schalke 04, Bundesliga'nın 11. haftasında Veltins Arena'da FortunaDüsseldorf'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 33. dakikada Daniel Caligiuri'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda FortunaDüsseldorf, 62. dakikada RouwenHennings'in penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı. Schalke 04, 67. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak'ın kafa golüyle 2-1 üstünlüğü yakalarken, konuk ekip 74. dakikada bir kez daha Hennings'le fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Schalke 04, 79. dakikada Türk asıllı Alman milli futbolcu Suat Serdar'ın golüyle 3-2 öne geçti ancak 85. dakikada takımının ve kendisinin 3. golünü kaydeden Hennings, maçın skorunu 3-3 olarak belirledi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 19'a, konuk takım ise 11'e çıkardı.

Geçtiğimiz hafta Augsburg deplasmanında rakip fileleri havalandıran Ozan Kabak, son iki haftada ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu. Mücadeleye 11'de başlayan 19 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. Öte yandan Ozan bu sezon 7 resmi maçta görev yaptı ve toplam 290 dakika görev aldı.