 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
164 0
Akacan’ı kan parası talebi ile tehdit etmişler
Akacan’ı kan parası talebi ile tehdit etmişler
67 0
 
Havuzda rekora yüzdüler
Havuzda rekora yüzdüler
13 0
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
14 0
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
103 0
İncirli penaltılarla hedefe vardı
İncirli penaltılarla hedefe vardı
175 0
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
19 0
banner82

Ozan Kabak’tan Schalke'ye 5 yıllık imza

banner27

Bundesliga ekibi Schalke 04, Ozan Kabak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

banner315
Ozan Kabak’tan Schalke'ye 5 yıllık imza
banner267

Schalke 04 Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Ozan Kabak'ın en başarılı genç oyunculardan birisi olduğuna işaret edilerek kendisiyle anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Kulüp yöneticilerinden Jochen Schneider, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden birini takıma katmayı başardıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, ''Ünlü rakiplere rağmen, Ozan Kabak kulübümüzü seçti. Özellikle Ozan'ı FC Schalke 04'e atılan adımın kendisi için doğru olduğuna ikna eden teknik ekip David Wagner ve Michael Reschke'ye şükranlarımı sunuyorum'' değerlendirmesinde bulundu.

Schalke 04'ün, sosyal medyada Twitter'deki hesabında ise ''Tanıştıralım Ozan Kabak. Schalke 04'e hoş geldin Ozan. Bize geldiğin için çok mutluyuz.'' paylaşımına yer verildi ve ''Seni seviyoruz'' etiketi ile "hastag" yapıldı.

Ozan için ne kadar bonservis ücreti ödeneceği konusunda bir açıklama yapılmadı. Alman medyası Schalke'nin Stuttgart'a 15 milyon avro ödeyeceğini ve Ozan Kabak ile 5 yıllığına anlaşıldığını yazdı.

Öte yandan, Ozan Kabak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben de sizinle olmaktan çok mutluyum. Bu sıcak karşılama için teşekkürler." ifadesine yer verdi.

Etiketler; #Schalke 04 #Ozan Kabak #Bundesliga
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.