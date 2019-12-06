Ozan Kabak en iyi 11'de

Schalke 04'te gösterdiği performansla taktir toplayan Ozan Kabak en iyi 11'e seçildi. Milli futbolcu Bundesliga'da Kasım ayının en iyi 11'inde yerini aldı.
Ozan Kabak son olarak Schalke'nin Union Berlin maçında 90 dakika sahada kalıp bir asist yapmıştı.
Kasım ayının en iyi 11'i şu isimlerden oluştu:
Kaleci: Mark Flekken
Savunma: NordiMukiele, Ozan Kabak, Sven Bender, AlphonsoDavies
Orta Saha: ChristopherTrimmel, ChristopherNkunku, MarcelSabitzer, MilotRashica
Forvet: TimoWerner, Robert Lewandowski