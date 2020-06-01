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Omonoia, cami saldırısını kınadı

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Omonoia, cami saldırısını kınadı

Hamit SAKALLI

Limasol’da bulunan Köprülü Camisi’ne kimliği belirsiz kişiler tarafından 3 adet molotof kokteyli atılıp, caminin duvarına da İslam karşıtı yazılar yazılmasına Güney Kıbrıs’ın en önemli kulüplerinden Omonia büyük tepki gösterdi.

Bu yıl Kıbrıs’ı, Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Omonoia kulübünün resmi facebook sayfasından Müslüman çocukların da maç seremonisinde yer aldığı fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafa “Eşitliğe evet. Irkçılığa hayır ve çeşitliliğe saygı” ifadeleri de eklendi.

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