banner411
banner69
Dünya Ralli Şampiyonası, eylülde yeniden başlıyor
Dünya Ralli Şampiyonası, eylülde yeniden başlıyor
8 0
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
30 0
 
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
481 0
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
17 0
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
202 0
Çekya'da coronaya veda partisi
Çekya'da coronaya veda partisi
55 0
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
54 0
banner460

Omonia,Bajic’in peşinde

banner27

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Omonia, Türkiye Süper Liginde başarılı performans sergileyen Boşnak futbolcu Riad Bajic’i transfer etmek için harekete geçti

Omonia,Bajic’in peşinde

Hamit SAKALLI

Güney Kıbrıs Birinci Liginde beyaz sezon ilan edilmesinin ardından yıllardan sonra Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkı elde eden Omonia, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Omonia, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isterken gündemine yakından tanıdığımız bir ismi aldı. Konyaspor formasıyla Türkiye Süper Liginde başarılı performans sergileyen Boşnak futbolcu RiadBajic, Omonia’nın gündemine girdi.

Konya’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Udinese’de olan 26 yaşındaki ofansif orta sahayı kadrosuna katmak isteyen Omonia, Udinese’ye 300.000 Euroluk bir teklifte bulundu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.