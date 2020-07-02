Omonia,Bajic’in peşinde

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Omonia, Türkiye Süper Liginde başarılı performans sergileyen Boşnak futbolcu Riad Bajic’i transfer etmek için harekete geçti

Hamit SAKALLI

Güney Kıbrıs Birinci Liginde beyaz sezon ilan edilmesinin ardından yıllardan sonra Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkı elde eden Omonia, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Omonia, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isterken gündemine yakından tanıdığımız bir ismi aldı. Konyaspor formasıyla Türkiye Süper Liginde başarılı performans sergileyen Boşnak futbolcu RiadBajic, Omonia’nın gündemine girdi.

Konya’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Udinese’de olan 26 yaşındaki ofansif orta sahayı kadrosuna katmak isteyen Omonia, Udinese’ye 300.000 Euroluk bir teklifte bulundu.