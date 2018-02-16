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Olimpiyatlar'da nörovirüs alarmı

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Olimpiyatlar'da nörovirüs alarmı
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Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda iki İsviçreli sporcunun, nörovirüs salgınının vurduğu ilk yarışmacılar olduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, İsviçre takımı, serbest kayakçılar Fabian Boesch ve Elias Ambuehl'in nörovirüse yakalandığını açıkladı.

Olimpiyat Oyunları'nda virüsün bulaştığı ilk sporcular olan Boesch ve Ambuehl'in, takımın geri kalanından ayrı bir bölümde tutulduğu belirtildi.

Şiddetli karın ağrısı, ishal ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan nörovirüs salgınından bugüne kadar 200'den fazla kişinin etkilendiği ifade ediliyor.

Salgın nedeniyle Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği mekanlara, ellerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi uyarısı yapan işaretler yerleştirilmişti.

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