Olimpiyat takviminde değişiklik yok

Pazar günü Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin yaptığı "erteleme yok" açıklamasının ardından bugün IOC'den bir açıklama geldi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, "Tokyo 2020 için herhangi bir plan değişikliğinde bulunmadık" ifadesini kullandı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Japonya'nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na olan bağlılığını yineleyerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı şu aşamada yeni bir karar almaya gerek olmadığını duyurdu.

IOC'den yapılan yazılı açıklamada, milli olimpiyat komiteleri ve uluslararası federasyonlar da dahil, ilgili paydaşlarla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın geleceğine ilişkin istişarelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat Oyunları Tokyo 2020'ye tamamen bağlı kalmaktadır ve oyunlardan dört aydan daha uzun bir süre varken bu aşamada sert kararlar alınmasını gerekli görmemektedir ve şu anda yapılan herhangi bir spekülasyon zarar vermektedir." denildi.