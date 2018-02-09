Olimpiyat Oyunları heyecanı başladı

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları, görkemli açılış töreniyle başladı

Oyunlar için geçici inşa edilen PyeongChang Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen açılış törenini, 35 bin sporsever izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener de açılış törenini izleyenler arasında yer aldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ile IOC Başkanı Thomas Bach töreni takip etti.

"Birleşik Kore" alkış aldı

"Barış" temalı koreografilerle başlayan organizasyonun geçiş törenine, iki yıldır diplomatik ilişkileri olmayan Güney Kore ile Kuzey Kore'den sporcuların "Birleşik Kore" bayrağı altında katılması, tribünlerden büyük alkış aldı.

Spor organizasyonları için özel olarak tasarlanan ve Kore Yarımadası ile etrafındaki adaların yer aldığı Birleşik Kore bayrağını, Kuzey Koreli buz hokeyci Chung Gum Hwang ile Güney Koreli kızakçı Yun-jong Won taşıdı.

"Daha güçlüyüz"

Açılış töreninde konuşan IOC Başkanı Thomas Bach, oyunların barışa önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, "Bizi bölmek isteyen tüm güçlerden daha güçlü olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.

Geçiş töreninde Türk bayrağını ise milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu taşıdı. Dört branşta sekiz sporcunun mücadele edeceği milli takım kafilesinde, alp disiplininde Serdar Deniz ve Özlem Çarıkçıoğlu, kayaklı koşuda Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek ve Ayşenur Duman, artistik buz pateninde Alper Uçar ve Alisa Agafonova, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu yer alıyor.

Türk sporcular, PyeongChang'daki organizasyonla aralıksız 10'uncu, toplamda ise 17'nci kez kış olimpiyatlarında yer alacak.

Rusya'dan 169 sporcu katılıyor

Doping testleri temiz çıkan toplam 169 Rus sporcu ise PyeongChang 2018'de bağımsız olarak "Rusya'dan katılan olimpik atlet" unvanıyla mücadele edecek.

Öte yandan, oyunlar öncesi düzenlenen resepsiyona katılan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, milli sporculara destek olmak amacıyla Güney Kore'de bulunduğunu söyledi.

IOC Asbaşkanı ve TMOK Başkanı Erdener ise tören öncesinde olimpiyat meşalesini açılış törenine doğru taşıyanlar arasında yer aldı.

13 tesiste gerçekleştirilecek organizasyonlarda 15 spor dalında 102 madalya dağıtılacak. 25 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek oyunlarda, rekor katılımla 95 ülkeden 2900 sporcu yarışacak.