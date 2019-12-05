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Old Trafford'da Rashford'un gecesi

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İngiltere Premier Lig'in 15. hafta mücadelesinde Manchester United, OldTrafford'da Tottenham'ı ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Rashford'un golleriyle 2-1 kazandı

Old Trafford'da Rashford'un gecesi

Premier Lig'de 15. hafta dev maça sahne oldu. TRT SPOR ekranlarından yayınlanan Manchester United Tottenham mücadelesine MarcusRashford damga vurdu. Mücadelenin henüz 6. dakikasında takımını öne geçiren Rashdord 49. dakikada penaltıdan attığı golle takımının maçı 2-1 kazanmasını sağladı. Tottenham'ın tek golünü ise 39. dakikada Dele Alli kaydetti.

Bu sonuçla M. United Premier Lig'de puanını 21'e yükseltirken Tottenham 20 puanda kaldı. Tottenham'ın teknik direktörü JoséMourinho böylelikle Tottenham başında ilk yenilgisini eski takımından almış oldu.

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