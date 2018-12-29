"Old Firm" derbisinde Rangers güldü

İskoçya 1. Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisini, konuk ettiği Celtic'i 1-0 yenen Rangers kazandı

İskoçya’da şampiyonluk yarışının iki iddialı ekibi arasında oynanan ligde 21. haftanın açılış mücadelesinde, Rangers, Ibrox Park'ta Celtic'i konuk etti.

Maç boyunca rakibine oranla daha etkili bir performans sergileyen Rangers, 30. dakikada Ryan Jack'in golüyle karşılaşmayı 1-0 önde tamamladı.

Bu sonuçla Rangers, puanını 42'ye çıkararak şampiyonluk yarışında lider Celtic'i yakaladı. Brendan Rodgers yönetiminde ilk kez "Old Firm" derbisini kaybeden Celtic ise bir maç eksiği ve averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.