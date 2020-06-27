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Okaylı Celta Vigo'dan Barcelona'ya çelme

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona deplasmanda milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı

Okaylı Celta Vigo'dan Barcelona'ya çelme

Karşılaşmanın ilk yarısını Barcelona, 20. dakikada Luis Suarez'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

Ev sahibi takım ikinci yarının 50. dakikasında Fiodor Smolov ile skora eşitliği getirdi. Maçın 67. dakikasında Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'in golüyle bir kez daha öne geçen Katalan takımı, bu avantajını maç sonuna kadar koruyamadı.

Celta'nın golcü futbolcusu Iago Aspas, 88. dakikada rakip ağları havalandırarak, zorlu maçtan takımının 1 puan almasını sağladı.

BARCA LİDERLİĞE YÜKSELDİ ANCAK...

Aldığı beraberlikle puanını 69'a çıkaran Barcelona, bir maç eksiği olan Real Madrid'in (68 puan) önünde liderliğe yükseldi.

Real Madrid, yarın deplasmanda Espanyol'u yenerse Barcelona ile arasındaki puan farkını 2'ye çıkararak, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde edecek.

Ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo ise 34 puanla 16. sırada kaldı.

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