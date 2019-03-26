Neymar ile PSG sözleşme uzatma için masaya oturdu

Fransa'nın dünyaca ünlü kulübü Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar kulübüyle sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı. Açıklamayı Neymar'ın menajerliğini de yapan babası Da Silva Santos yaptı

Neymar'ın babası, Brezilyalı yıldızın Paris Saint-Germain ile yeni bir sözleşme için görüşmelere başladığını belirtti.

Hürriyet'in haberine göre Neymar'ın babası, Brezilyalı yıldız Neymar'ın, Paris Saint-Germain ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başladığını duyurdu.

Menajerliğini yaptığı oğlunun Paris ekibiyle sözleşmesini uzatmaya sıcak baktığını ve görüşmelerin başladığını belirten Da Silva Santos, "PSG ile sözleşmesinin sona ermesine daha 3 yıl var ama şimdiden yeni bir sözleşme imzalamaya yakın. Adı sürekli transfer dedikodularına karışsa da kariyeri boyunca sadece iki transfer yaptı." ifadelerini kullandı.

Adı sürekli transfer dedikodularına karışan, Barcelona'ya geri dönmek istediği iddia edilen Neymar'ın son kararı merak ediliyor. 27 yaşındaki futbolcu 2017 yılında 222 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ödenerek Barcelona'dan PSG'ye transfer olmuştu.

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