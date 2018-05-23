Neymar, Dünya Kupası için 'Hazırım' dedi

Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın en önemli kozu; Neymar forma giyecek. Uzun süren sakatlığını atlatan yıldız futbolcu, takımıyla antrenmanlara başlayarak, "Hazırım" mesajı verdi

Brezilyalı Neymar'ın antrenmanlara başlaması futbolseverleri sevindirdi.

Paris Saint Germain forması giyen ve sakatlığı nedeniyle 3 aydır sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu, milli takım kampına katılarak, çalışmalara başladı.

Antrenmanda "Hazırım" mesajı veren yıldız isim, Dünya Kupası sonrasında yaz transfer dönemine da damga vurabilir.

Fransa'da mutsuz olan ve tekrar İspanya'ya dönmeyi düşünen Neymar'ın adı Real Madrid ile anılıyor.

PSG kulübünün başkanı Nasır el Halifi ise Neymar'ın transferi ile ilgili sorulara "Hiç kimse bu kulüpten büyük değildir" diyerek bu transfere de açık kapı bıraktı.

Dünya Kupası heyecanı 14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da yaşanacak. "Dünyanın oyunu" yıllardır olduğu gibi yine TRT ekranlarından izleyiciyle buluşacak.