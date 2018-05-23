banner107
Hakemler başarılı
Hakemler başarılı
12 0
15 0
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
155 0
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
409 0
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
78 0
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
358 0
Emingiller yine zafere sürdü
Emingiller yine zafere sürdü
32 0
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
42 0
banner82
banner147

Neymar, Dünya Kupası için 'Hazırım' dedi

banner27

Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın en önemli kozu; Neymar forma giyecek. Uzun süren sakatlığını atlatan yıldız futbolcu, takımıyla antrenmanlara başlayarak, "Hazırım" mesajı verdi

Neymar, Dünya Kupası için 'Hazırım' dedi
banner137

Brezilyalı Neymar'ın antrenmanlara başlaması futbolseverleri sevindirdi.

Paris Saint Germain forması giyen ve sakatlığı nedeniyle 3 aydır sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu, milli takım kampına katılarak, çalışmalara başladı.

Antrenmanda "Hazırım" mesajı veren yıldız isim, Dünya Kupası sonrasında yaz transfer dönemine da damga vurabilir.

Fransa'da mutsuz olan ve tekrar İspanya'ya dönmeyi düşünen Neymar'ın adı Real Madrid ile anılıyor.

PSG kulübünün başkanı Nasır el Halifi ise Neymar'ın transferi ile ilgili sorulara "Hiç kimse bu kulüpten büyük değildir" diyerek bu transfere de açık kapı bıraktı.

Dünya Kupası heyecanı 14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da yaşanacak. "Dünyanın oyunu" yıllardır olduğu gibi yine TRT ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.