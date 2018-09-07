"Neymar, Barcelona'ya dönmek için yalvardı"

Paris Saint Germain'in (PSG) yıldızı Neymar, yaz transfer döneminde Barcelona'ya dönmek istedi; ancak Katalan kulübü bu teklifi reddetti. Bu çarpıcı iddia, İspanyol basınında yer aldı

Dünya futbol tarihinin en pahalı oyuncusu unvanına sahip olan Neymar'ın Paris günleri çalkantılı geçiyor. İspanyol basını, daha önce Real Madrid ile de adı anılan Brezilyalı yıldız için bu kez daha çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Habere göre, Paris Saint Germain'deki popülaritesini Dünya Kupası şampiyonu Mbappe ve Uruguaylı yıldız Cavani'ye kaptırdığını düşünen Neymar, Barcelonalı yetkililere geri dönmek istediğini iletti.

İddiaya göre, 26 yaşındaki futbolcu, Katalan kulübüne geri dönmek için adeta "yalvardı" ancak yönetim, bu çağrıları cevapsız bıraktı.

Takımdan ayrılan herhangi bir futbolcuyla yeniden anlaşmanın sağlıklı olmadığını düşünen Barcelonalı yöneticilerin, Neymar'ın tesisleri ziyaret etmesini de yasaklamayı düşündüğü kaydedildi.

Neymar, 2013-2017 yılları arasında Barcelona'da top koşturmuş, 2017 yazında 222 milyon avro karşılığında Fransız devi PSG'ye transfer olmuştu.