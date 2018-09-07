banner107
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
33 0
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
9 0
Gençler kendilerini evlerinde hissedecek
Gençler kendilerini evlerinde hissedecek
44 0
Lua Lua saltoları Doğan için atacak
Lua Lua saltoları Doğan için atacak
185 0
Kıbrıslı Türkler WRC’de
Kıbrıslı Türkler WRC’de
39 0
Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in
Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in
112 0
Japonya'da Jebi Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor
Japonya'da Jebi Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor
134 0
Bu tabelalarla rezil oluyoruz
Bu tabelalarla rezil oluyoruz
200 0
banner82
banner147

"Neymar, Barcelona'ya dönmek için yalvardı"

banner27

Paris Saint Germain'in (PSG) yıldızı Neymar, yaz transfer döneminde Barcelona'ya dönmek istedi; ancak Katalan kulübü bu teklifi reddetti. Bu çarpıcı iddia, İspanyol basınında yer aldı

"Neymar, Barcelona'ya dönmek için yalvardı"
banner137

Dünya futbol tarihinin en pahalı oyuncusu unvanına sahip olan Neymar'ın Paris günleri çalkantılı geçiyor. İspanyol basını, daha önce Real Madrid ile de adı anılan Brezilyalı yıldız için bu kez daha çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Habere göre, Paris Saint Germain'deki popülaritesini Dünya Kupası şampiyonu Mbappe ve Uruguaylı yıldız Cavani'ye kaptırdığını düşünen Neymar, Barcelonalı yetkililere geri dönmek istediğini iletti.

İddiaya göre, 26 yaşındaki futbolcu, Katalan kulübüne geri dönmek için adeta "yalvardı" ancak yönetim, bu çağrıları cevapsız bıraktı. 

Takımdan ayrılan herhangi bir futbolcuyla yeniden anlaşmanın sağlıklı olmadığını düşünen Barcelonalı yöneticilerin, Neymar'ın tesisleri ziyaret etmesini de yasaklamayı düşündüğü kaydedildi. 

Neymar, 2013-2017 yılları arasında Barcelona'da top koşturmuş, 2017 yazında 222 milyon avro karşılığında Fransız devi PSG'ye transfer olmuştu.

Etiketler; #Neymar #PSG
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.