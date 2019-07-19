Adı Galatasaray ile anılan Radamel Falcao, geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Monaco ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Kolombiyalı golcü, "Neler olacağını bekleyip göreceğiz" dedi

Monaco'nun yıldız futbolcusu Radamel Falcao, bazı takımlardan transfer teklifi aldığını doğruladı.

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Kolombiyalı yıldız, ülke basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Hakkında çıkan haberleri değerlendiren 33 yaşındaki golcü futbolcu, "Bir kaç kulübün bana olan ilgisini biliyorum. Bazı yakınlaşmalar oldu ancak daha fazla bir şey söyleyemem. Kulübümle bir yıl daha sözleşmem var. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kolombiya'da oynama ihtimalin ne?" sorusunu da yanıtlayan Falcao, "Herkes benim Millonarios’ta oynama hayalim olduğunu biliyor ama bir süre daha Avrupa’da kariyerime devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Tecrübeli isim, vereceği kararda aile faktörünü de değerlendireceğini sözlerine ekledi.

Galatasaray'ın dışında Porto ve Espanyol da Falcao'yu kadrosuna katmak istiyor.