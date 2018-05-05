Ndiaye'li Stoke City küme düştü

Premier Lig’de Badou Ndiaye’nin formasını giydiği Stoke City, evinde Crystal Palace’a 2-1 mağlup oldu ve küme düşmesi kesinleşti. Ndiaye, devre arasında Galatasaray’dan Stoke City’e 16 milyon Avro'ya transfer olmuştu

Premier Lig’in 37. haftasında Stoke City, evinde Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 68. dakikada James McArthur ve 86. dakikada Patrick van Aanholt'ın golleri Crystal Palace 2-1 kazanırken, Stoke City'nin tek golünü 43. dakikada Xherdan Shaqiri kaydetti. Böylece Stoke City, ligin bitmesine 1 hafta kala 30 puanda kaldı ve ligden düşmesi kesinleşti. Stoke, 10 yıl önce Premier Lig'e yükselmişti.

Devre arasında Galatasaray’dan Stoke City’e 16 milyon Euro karşılığında transfer olan Senagalli futbolcu Badou Ndiaye de mücadeleye ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.