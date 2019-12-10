Napoli’de gündem Gattuso ve İbrahimoviç

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de, teknik direktör Ancelotti'nin yerine GennaroGattuso'nun getirilmesi planlanıyor. Ibrahimovic, Ancelotti-Gattuso değişikliğinin yaşanması halinde Napoli'ye gitmeye sıcak bakıyor

Serie A'da geride kalan 15 haftada topladığı 21 puanla 7. sırada yer alan Napoli'de yönetim ve taraftar, kötü sonuçların faturasını deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti'ye kesti.

İtalyan ekibinde önümüzdeki günlerde Ancelotti ile yolların ayrılarak takımın başına GennaroGattuso'nun getirilmesi düşünülüyor.

Napoli, Gattuso'nun göreve gelmesiyle dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak için de avantaj sağlamış olacak.

GATTUSO FAKTÖRÜ ÖN PLANDA

Geçtiğimiz aylarda LA Galaxy ile yollarını ayıran İsveçli golcü ZlatanIbrahimovic, yeni bir maceraya atılmak istiyor. Futbolu bırakmadan önceki son durağının neresi olacağını belirlemek isteyen yıldız oyuncu, eski takımı Milan'a geri dönmek için geçtiğimiz günlerde iletişime geçti. Ancak 38 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlı yönetimin kendisine sunduğu maaş teklifini yetersiz bulunca bu görüşme askıya alındı.

İtalyan medyasına göre ZlatanIbrahimoviç, 2010-2011 sezonunda Milan'da birlikte top koşturduğu Gattuso'nun, Napoli'nin başına geçmesi halinde ise rotasını buraya çevirecek.

Gattuso ile olan arkadaşlığının iş ortamına da olumlu yansıyacağını düşünen Zlatan, transferin gerçekleşmesi için maaşında indirime gitmeye de sıcak bakıyor.