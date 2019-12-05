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Napoli'de kriz devam ediyor

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Napoli'deki kaos artarak devam ediyor. İtalyan basını, takımdaki futbolcuların isyankarlar, arabulucular, hoşnutsuzlar ve uysallar olmak üzere 4 gruba ayrıldığını iddia etti

Napoli'de kriz devam ediyor

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'deki kriz büyüyor.

Bir süredir Başkan Aurelio De Laurentiis, teknik direktör Carlo Ancelotti ve futbolcular üçgeninde devam eden sorunlar, yeni bir boyuta taşındı.

La GazettaDelloSport Gazetesi, futbolcular arasındaki anlaşmazlığın derinleştiğini ve takımın soyunma odasının isyankarlar, arabulucular, hoşnutsuzlar ve uysallar olmak üzere 4 gruba ayrıldığını öne sürdü.

Haberde isyankarlar grubunun başını takım kaptanı LorenzoInsigne'nin çektiği; Callejon, Mertens, Koulibaly ve Allan gibi takımın önde gelen isimlerinin de bu grupta yer aldığı belirtildi.

22 oyuncunun bu 4 gruba mensup olduğu, buna karşın aralarında Fenerbahçe'den transfer edilen Eljif Elmas'ın da olduğu bazı futbolcularınsa herhangi bir grupta yer almadığı ifade edildi.

Napoli'de alınan kötü sonuçların faturası futbolculara kesilmiş ve oyunculara ciddi para cezaları verilmişti.

Bu süreçte Ancelotti'nin de oyunculardan taraf olması, futbolcuların kamp kararına uymaması ve takımdaki bazı isimlerin De Laurentiis'in oğlu asbaşkan Edo ile tartışması işleri iyice karıştırmıştı.

Diğer yandan Başkan De Laurentiis'inGenk ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçından sonra Ancelotti'nin görevine son verip, Gattuso’yu takımın başına getireceği de iddia edildi.

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