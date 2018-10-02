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Nantes'ta Halilhodzic dönemi

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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes'ta teknik direktörlüğe Bosna Hersekli Vahid Halilhodzic getirildi

Nantes'ta Halilhodzic dönemi
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Nantes Kulübü, Portekizli Miguel Cardoso'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 66 yaşındaki teknik adam Halilhodzic ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde formasını giydiği Nantes'a 32 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Halilhodzic, kulüp bazında Türkiye'de Trabzonspor, Fransa'da Lille, Rennes, Paris Saint-Germain, Hırvatistan'da Dinamo Zagreb, milli takımlarda ise Fildişi Sahili, Cezayir ve son olarak Japonya'da görev aldı.

Ligue 1'de 8 haftada 6 puan toplayan Nantes, 19. sırada yer alıyor.

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