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Nagatomo'lu Japonya, Muslera'lı Uruguay'ı 4-3 yendi

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Galatasaray'dan takım arkadaşları olan Fernando Muslera ve Yuto Nagatomo'yu ülkeleri adına karşı karşıya getiren hazırlık maçında Japonya, evinde Uruguay'ı 4-3 mağlup etti

Nagatomo'lu Japonya, Muslera'lı Uruguay'ı 4-3 yendi
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Uruguaylı file bekçisi Muslera ve Japon futbolcu Nagatomo'nun ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçta 10'uncu dakikada ev sahibi ekip Minamino'nun golüyle 1-0 öne geçti.

28'inci dakikada Uruguay Pereiro'nun golüyle maça 1-1'lik eşitlik getirdi. 36'ncı dakikada Osako'nun golüyle ev sahibi ülke 2-1'lik üstünlüğü sağladı.

Uruguay eşitliği 57'nci dakikada Cavani'nin golüyle buldu. Japonya, 59'uncu dakikada Doan'ın golüyle 3-2 öne geçti. 66'ncı dakikada Minamino'nun golüyle Japonya skoru 4-2'ye yaparak farkı 2'ye çıkarttı. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 75'inci dakikada Uruguay adına Rodriguez'den geldi.

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