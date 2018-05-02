Müthiş maçta son gülen Real

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, ilk maçta 2-1 yendiği Bayern Münih ile sahasında 2-2 berabere kalarak adını finale yazdırdı

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadelede 3. dakikada Joshua Kimmich’in golüne engel olamayan Real Madrid, 11. ve 46. dakikalarda Karim Benzema’nın golleri ile öne geçti. 63. dakikada Bayern Münih James Rodriguez ile skora denge getirdi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.

ROMA MUCİZE PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalyan temsilcisi Roma, İngiltere'nin Liverpool takımı ile bugün TSİ 21.45'te Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İlk maçta deplasmanda aldığı 5-2'lik mağlubiyetin ardından kendi sahasında tur için mücadele edecek Roma, çeyrek finalde gerçekleştirdiği mucizeyi yarı finalde de tekrarlamak hedefinde. İtalyan ekibi çeyrek finalde Barcelona'yı 4-1'in rövanşında kendi sahasında 3-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmış ve adını yarı finale yazdıran taraf olmuştu.