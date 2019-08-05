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M.United'tan bir rekor transfer daha

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, savunma oyuncusu Harry Maguire'ı Leicester City'den transfer etti

M.United'tan bir rekor transfer daha
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Manchester United ile Leicester City, 26 yaşındaki stoperin transferi konusunda anlaştı. Maguire ile 6 yıllık sözleşme imzalandı.

Manchester United, Maguire'ın bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, transferin 80 milyon sterlin (87 milyon euro) karşılığında gerçekleştiğini paylaştı.

İddialar doğruysa Maguire, futbol tarihinin bonservis bedeli en yüksek savunma oyuncusu olacak.
Transfermarkt'ın verilerine göre Juventus, Matthijs de Ligt için 85,5 milyon, Liverpool da Virgil van Dijk için 84,65 milyon avro ödemişti.

Sheffield United altyapısından yetişen Maguire, 2017 yazında Leicester City'ye gitmeden önce Hull City ve Wigan Athletic kulüplerinde oynadı. Maguire, İngiltere Milli Takımı formasını ise 20 kez giydi.

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