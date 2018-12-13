banner237
Yılmaz, Spor Dairesi'ni göreve davet etti
Yılmaz, Spor Dairesi'ni göreve davet etti
31 0
Hangi Burç Hangi Kitabı Mutlaka Okumalı
Hangi Burç Hangi Kitabı Mutlaka Okumalı
54 0
2018'de bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı?
2018'de bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı?
20 0
“Buradan geçmek için uçak mı kullanmamız lazım?”
“Buradan geçmek için uçak mı kullanmamız lazım?”
50 0
2018’in en çok satan kitapları
2018’in en çok satan kitapları
27 0
Enduro sezonu tamamlandı
Enduro sezonu tamamlandı
24 0
İstanbul’un Tarihi Sahafları
İstanbul’un Tarihi Sahafları
22 0
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
32 0
banner82

Müller’den hareketi için özür

banner27

banner210
Müller’den hareketi için özür
banner215

Bayern Münih'in Alman futbolcusu Thomas Müller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynadıkları maçta Arjantinli rakibi Nicolas Tagliafico'ya yaptığı faulden dolayı özür diledi.

Müller, Twitter hesabındaki paylaşımda, faulü kasıtlı yapmadığını belirterek, "Bu yolla dün yaşanan olaydan ötürü Nicolas Tagliafico'dan özür dilemek istiyorum. Kasıtlı değildi. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Alman basını, Müller'in yaptığı faulle ilgili haberlerde, 29 yaşındaki futbolcunun "Kung fu tekmesi" attığı yönünde başlıklara yer verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımı ile Almanya temsilcisi Bayern Münih'i karşı karşıya getiren ve 3-3 biten maçın 75. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Müller, ayağıyla Tagliafico'nun kafasına vurmuş ve kırmızı kart görmüştü.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.