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Mourinho’nun gözü Pochettino'nun koltuğunda

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Mourinho, futbola dönmeye hazırlanıyor. Lyon'un teklifini reddeden Portekizli teknik adamın, Tottenham'daki geleceği tartışılan Pochettino'nun koltuğuna göz diktiği öne sürüldü

Mourinho’nun gözü Pochettino'nun koltuğunda
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Yaklaşık bir yıldır takım çalıştırmayan Jose Mourinho, yeniden sahalara dönmek için fırsat kolluyor.

Deneyimli teknik adamın, Slyvinho'dan boşalan koltuğa oturması için Olympique Lyon'dan teklif aldığı; ancak Premier Lig'de çalışmak istediği için bunu reddettiği iddia edildi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde de Mourinho'nun hedefinin Tottenham'ın başına geçmek olduğu belirtildi.

Ayrıca Ada basınında zincirleme bir teknik adam değişikliği yaşanabileceği dile getiriliyor.

Manchester United'ın alınan kötü sonuçların ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırıp, Mauricio Pochettino'yu göreve getirebileceği konuşuluyor.

Böylece Tottenham'ın Arjantinli teknik adamdan boşalan koltuğuna da Jose Mourinho'nun oturabileceği ifade ediliyor.

Bu arada Fransız basını, Olympique Lyon'un Laurent Blanc'a teklif yapmaya hazırlandığını öne sürdü.

Etiketler; #Tottenham #Mourinho
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