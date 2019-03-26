Mourinho yeni takımını arıyor

Son olarak Manchester United’ı çalıştıran Jose Mourinho, bu aralar sık sık röportaj veriyor ve futbol dünyasına yeniden ısınıyor. Yeni takımının ‘idealist ve iç çekişmeden uzak’ olması gerektiğini vurgulayan Portekizli, şu ana kadar 4 teklifi geri çevirdiğini ve Haziran ayında yeni takımının belli olmasını umut ettiğini belirtti.

Peki Mourinho’nun yeni takımı kim olabilir? Portekizli’ye göre uygun ve teknik direktör arayışında olan hangi takımlar var?

Inter

Büyük başarılar kazandığı Inter, Serie A’da dördüncü sırada. Başında da Spalletti var. Takım UEFA Avrupa Ligi’nden elendi. Henüz Spalletti için istifa çanları çalmıyor fakat bu kulüp Mourinho’yu mutlu edebilir.

Chelsea

Chelsea’de bu sene işler kötü gidiyor. Napoli’de harikalar yaratan Maurizio Sarri’ye eleştiriler büyük. Basın takımdan gönderilmesi gerektiğini yazıyor. Mourinho daha önce iki dönem Chelsea’yi çalıştırdı. Üçüncü dönemi zor olabilir.

Juventus

juventus, İtalya’da şampiyonluğa ambargo koydu. Avrupa’da da iyi gidiyorlar. Bu görev tamamen Allegri’ye bağlı. Eğer Allegri olur da istifa ederse göreve Mourinho talip olabilir.

Paris Saint Germain

Mourinho’nun PSG’nin Katarlı sahibi Al-Khelaifi ile arası çok iyi. PSG, Manchester United’a tarihe geçen bir tur sonunda elendi. Fransa’da seviyeleri çok üstte ama Avrupa’da başarı bir türlü gelmiyor. Takımın başında Thomas Tuchel var ve kendisi Avrupa’nın en gözde antrenörlerinden biri. Buna karşın hem kulübün tarzı hem de ilişkiler nedeniyle PSG ihtimali en yüksek kulüplerinden.

Bayern Münih

Bayern, kulüp yapısı itibarıyla Mourinho’ya uygun bir yer değil. Takımı Niko Kovac çalıştırıyor. Takım bu sene Almanya’da şampiyonluk yolunda zorlanıyor.

Portekiz Milli Takımı

Portekiz, Euro 2020 elemelerine pek de iyi başlamadı. Fakat Mourinho henüz milli takım yönetmeye hazır olmadığını söyledi. Portekiz'in başında Fernando Santos var ve bir gün bu dönem bitecek. İşte Santos'un vedasında gözler Mourinho'ya çevrilebilir.

