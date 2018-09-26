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Mourinho ile Pogba arasında ipler gerildi

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın hocası Jose Mourinho ile Fransız orta saha Paul Pogba arasında ipler iyice geriliyor. Ada medyasında göre, Portekizli menajer Mourinho taraftarın tepkisini çeken performans sergileyen Pogba'dan ikinci kaptanlığı aldı

Mourinho ile Pogba arasında ipler gerildi
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Mourinho ile Pogba arasındaki gerginlik tırmanıyor. Bu iddianın sahibi, İngiliz basını.

Medya, Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın menajeri ile takımın Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba arasındaki gerginliğin arttığını manşetlerine taşıdı.

Mourinho'nun, Lig'in 6. haftasında Wolverhampton'a karşı alınan 1-1'lik beraberlik sonrasında oyuncudan ikinci kaptanlığı aldığı belirtildi.

Portekizli menajerin, Pogba'nın bir daha kaptanlık yapamayacağını açıkladığı ve "Kimse Manchester United'tan büyük değildir" ifadesini kullandığı, haberlere yansıdı.

Fransız futbolcu, daha önce basına yaptığı açıklamada, Mourinho'nun Old Trafford'ta da oynattığı defansif futbol sistemini üstü kapalı bir şekilde eleştirmişti.

25 yaşındaki yıldız, 2016 yılında Juventus'tan Manchester United'a 105 milyon avroluk rekor bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

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