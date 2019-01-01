Mourinho gitti, Pogba coştu

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba, Jose Mourinho sonrasında performansını yükseltmeye devam ediyor. Bournemouth maçında 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Fransız orta saha oyuncusu, son 3 maçta 4 kez rakip ağları sarstı, 3 de gol pası verdi

Manchester United - Bournemouth mücadelesine Paul Pogba damga vurdu. Etkili oyununu 2 gol, 1 asistle süsleyen Fransız yıldız, maçın adamı oldu.

90 dakika sonrasında konuşan Pogba'nın Jose Mourinho'nun adını anmaması dikkat çekti.

Fransız futbolcu, ''Eski teknik direktörümüzle de maçlar kazandık ama farklı bir stilde oynuyorduk. Artık daha ofansif oynuyoruz ve daha fazla şans yaratıyoruz. Bizim oynamak istediğimiz taktik bu.' ifadelerini kullandı.

Yeni teknik direktör Solskajer yönetiminde 3 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı, 3 de asist yaptı. Pogba, Jose Mourinho ile 14 haftada 3 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

ARALARINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESİYORDU

Jose Mourinho ile Paul Pogba arasında sık sık soğuk rüzgarlar esiyordu.

İkili arasındaki gerginlik kameralara da yansımıştı.