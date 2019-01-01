banner237
Esentepe'de 2 ayrılık
Esentepe'de 2 ayrılık
45 0
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
15 0
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
21 0
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
83 0
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
52 0
YDÜ farkı
YDÜ farkı
30 0
Yaya ölümden döndü
Yaya ölümden döndü
231 0
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
71 0
banner82

Mourinho gitti, Pogba coştu

banner27

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba, Jose Mourinho sonrasında performansını yükseltmeye devam ediyor. Bournemouth maçında 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Fransız orta saha oyuncusu, son 3 maçta 4 kez rakip ağları sarstı, 3 de gol pası verdi

banner210
Mourinho gitti, Pogba coştu
banner215

Manchester United - Bournemouth mücadelesine Paul Pogba damga vurdu. Etkili oyununu 2 gol, 1 asistle süsleyen Fransız yıldız, maçın adamı oldu.

90 dakika sonrasında konuşan Pogba'nın Jose Mourinho'nun adını anmaması dikkat çekti.

Fransız futbolcu, ''Eski teknik direktörümüzle de maçlar kazandık ama farklı bir stilde oynuyorduk. Artık daha ofansif oynuyoruz ve daha fazla şans yaratıyoruz. Bizim oynamak istediğimiz taktik bu.' ifadelerini kullandı.

Yeni teknik direktör Solskajer yönetiminde 3 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı, 3 de asist yaptı. Pogba, Jose Mourinho ile 14 haftada 3 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

ARALARINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESİYORDU

Jose Mourinho ile Paul Pogba arasında sık sık soğuk rüzgarlar esiyordu.

İkili arasındaki gerginlik kameralara da yansımıştı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.