MotoGP heyecanı Çekya'da sürecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. ayağı, Çekya'nın Brno kenti ile aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapılacak.
Sıralama turlarının 4 Ağustos Cumartesi günü TSİ 15.10'da başlayacağı yarışın startı, 5 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.
Sezonun geride kalan 9 yarışı sonrası pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 165 puan
2. Valentino Rossi (İtalya): 119
3. Maverick Vinales (İspanya): 109
4. Andrea Dovizioso (İtalya): 88
5. Johann Zarco (Fransa): 88