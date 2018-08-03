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MotoGP heyecanı Çekya'da sürecek

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı, Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek

MotoGP heyecanı Çekya'da sürecek
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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. ayağı, Çekya'nın Brno kenti ile aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turlarının 4 Ağustos Cumartesi günü TSİ 15.10'da başlayacağı yarışın startı, 5 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.

Sezonun geride kalan 9 yarışı sonrası pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 165 puan

2. Valentino Rossi (İtalya): 119

3. Maverick Vinales (İspanya): 109

4. Andrea Dovizioso (İtalya): 88

5. Johann Zarco (Fransa): 88

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