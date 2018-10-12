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Monaco'nun başına Henry geçiyor

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Leonardo Jardim'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Thierry Henry ile anlaştı

Monaco'nun başına Henry geçiyor
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Fransa Ligue 1'de sezona kötü başlayarak 18'inci sıraya inen Monaco 'da kötü gidişin faturası Leonardo Jardim'e kesilmiş ve Portekizli menajer görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Boşalan teknik direktörlük koltuğu için Marcelo Gallardo, Thierry Henry ve Robert Pires'le görüşen Fransız ekibi son karar olarak Henry ile anlaştı. Ligue 1'de 96/97 sezonunda şampiyon olan Monaco kadrosunun genç yeteneklerinden biri olan ve bu kulüpte parlayan Henry için bu görev eve dönüş niteliği taşıyor. Fransız efsane, pazar günü Belçika'nın maçında yardımcı antrenör olarak görev aldıktan sonra pazartesi günü Monaco'ya uçarak kendisini kulübe bağlayan imzayı atacak.

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