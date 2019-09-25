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Monaco 6 hafta sonra kazandı

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Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) Slimani'nin asist yaptığı maçta Monaco, Nice'i 3-1 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi

Monaco 6 hafta sonra kazandı
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Monaco’nun golleri 29. ve 74. dakikalarda Golovin ve 80. dakikada Ben Yedder’den geldi. Nice’in golünü ise 54. dakikada Burner kaydetti.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Slimani takımın ikinci golünde asist yapan isim oldu.

Geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe’de forma giyen Cezayirli forvet şimdiye kadar Monaco formasıyla 4 maçta 3 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

6 hafta sonra galibiyeti hatırlayan Monaco puanını 6’ya çıkardı. Ligde şimdiye kadar 12 puan toplayan Nice ise 7. haftayı puansız kapattı.

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