Modeste transferi Köln'ü yakabilir

Çin kulübü Tianjin Quanjian, Modeste transferi için Köln aleyhine dava açtığını duyurdu.

Modeste, yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak ceza ödemeyi göze alamayan sarı kırmızılılar bu transferden vazgeçmişti.

Çin kulübüyle sorunlar yaşayan Fransız oyuncu, geçtiğimiz günlerde eski kulübü Köln ile anlaşmaya varmıştı. Bunun üzerine Tianjin Quanjian, haksız fesih yaparak kulüpten ayrıldığı belirtilen daha sonra da Köln'e imza atan Modeste için Alman ekibinin ve oyuncunun aleyhine dava açıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Olağan Divan Kurulu Toplantısında konuşan Abdurrahim Albayrak, Modeste konusunu da değinmişti. Albayrak yaptığı açıklamada "Son gün Modeste'yi bedavaya alıyorduk, Çin Kulübü'ne faks çektik, 'Alırsanız, sizi yakarız' dediler. 25 milyon euro ödeseydik nasıl karşınıza çıkacaktım?" dedi.