banner107
Gergin maç berabere tamamlandı
Gergin maç berabere tamamlandı
116 0
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
19 0
Mağusa'nın, Girne aşkı
Mağusa'nın, Girne aşkı
83 0
Cevdet, Kocaeli’de başarıya sürüyor
Cevdet, Kocaeli’de başarıya sürüyor
30 0
65’inci yaşa görülmemiş kutlama
65’inci yaşa görülmemiş kutlama
46 0
Biri Türk Ocağı'nı durdursun
Biri Türk Ocağı'nı durdursun
96 0
Ölümle dans ettiler
Ölümle dans ettiler
98 0
İngiliz hakeme ‘Taş, kağıt, makas’ cezası
İngiliz hakeme ‘Taş, kağıt, makas’ cezası
48 0
banner82

Modeste transferi Köln'ü yakabilir

banner27

banner210
Modeste transferi Köln'ü yakabilir
banner192

Çin kulübü Tianjin Quanjian, Modeste transferi için Köln aleyhine dava açtığını duyurdu. 

Modeste, yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak ceza ödemeyi göze alamayan sarı kırmızılılar bu transferden vazgeçmişti. 

Çin kulübüyle sorunlar yaşayan Fransız oyuncu, geçtiğimiz günlerde eski kulübü Köln ile anlaşmaya varmıştı. Bunun üzerine Tianjin Quanjian, haksız fesih yaparak kulüpten ayrıldığı belirtilen daha sonra da Köln'e imza atan Modeste için Alman ekibinin ve oyuncunun aleyhine dava açıldığını duyurdu. 

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Olağan Divan Kurulu Toplantısında konuşan Abdurrahim Albayrak, Modeste konusunu da değinmişti. Albayrak yaptığı açıklamada "Son gün Modeste'yi bedavaya alıyorduk, Çin Kulübü'ne faks çektik, 'Alırsanız, sizi yakarız' dediler. 25 milyon euro ödeseydik nasıl karşınıza çıkacaktım?" dedi. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.