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Mısır'da Madagaskar fırtınası sürüyor

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2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kuran Madagaskar, çeyrek finale çıktı

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Mısır'da Madagaskar fırtınası sürüyor
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Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Madagaskar ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İskenderiye kentinde karşı karşıya geldi.

Madagaskar karşılaşmanın 9. dakikasında Ibrahim Samuel Amada'nın golüyle öne geçse de Cedric Bakambu'nun 21. dakikada attığı gol eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ima Andriatsima'nın 71. dakikada ağları sarsmasıyla tekrar öne geçen Madagaskar'a, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 90. dakikada Chancel Mbemba ile karşılık verdi ve skor bir kez daha eşitlendi.

Uzatmalarda da skorun değişmemesi üzerine penaltı atışlarına geçildi. Rakibine penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Madagaskar, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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